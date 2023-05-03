اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 11:47 ص
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه بالإسكندرية

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:43 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه بالإسكندرية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة وترويجها على عملائه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة الجمرك، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الكوكايين – عدد 50 قرص لعقار إكستاسى المخدر – مبلغ مالى - طبنجة صوت – هاتف محمول – ميزان حساس).. وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من (شخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وأمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 500 جرام – عدد 900 قرص لعقار إكستاسى المخدر – كمية من المادة الفعالة لمخدر إكستاسى (M D M A) – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس)وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,250,000 مليون جنيه تقريباً).

 

 


مخدرات

مواد مخدره

اخبار الحوادث

الداخليه



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