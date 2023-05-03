الداخلية تضبط لصوص السيارات والكابلات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") حال شروعه فى سرقة بطارية سيارة بأسلوب "الضغط على الكابوت" بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة وأنه وراء ارتكاب واقعتى سرقة أخرتين.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزته (عدد 2 مفك).

بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدماً السيارة والأدوات المضبوطة بحوزته وأنه وراء ارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "له معلومات جنائية") وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها "مجهولة المصدر".



بمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من مبنى كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المسئول عن المبنى تعرف على وحدة التكييف واتهمه بالسرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بسرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة القسم.. وبحوزتهما (مركبة "توك توك، بدون لوحات معدنية"- السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب واقعة سرقة السيارة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر هواية الباب الخلفى.