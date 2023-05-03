الداخلية تضبط أدمن صفحة تبيع عقاقير مخدرة على "فيس بوك"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية فى ضبط القائمين على إدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة قطاع الأمن العام والجهات المعنية قيام (شخصين - مقيمان بنطاق محافظتى القليوبية والدقهلية) بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية وبحوزتهما (عدد 16000 قرص مخدر لعقار "باركينول ، كمية من مخدر الأفيون – 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من خلال الصفحة المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.