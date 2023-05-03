اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 06:10 م
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الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف وثماني مناطق في أوكرانيا

الأربعاء، 03 مايو 2023 06:02 م
الإعلان عن حالة تأهب جوي في كييف وثماني مناطق في أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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كشفت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، عن تفعيل وضع التنبيه الجوي في كييف وثماني مناطق في أوكرانيا.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف، وسومي، دنيبروبيتروفسك، خاركوف، كيروفوغراد، تشيركاسي، بولتافا وتشرنيغيف.

في وقت سابق يوم الأربعاء، تم الإعلان عن إنذار غارة جوية في كييف، لكن تم إلغاؤه بعد 15 دقيقة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

 

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