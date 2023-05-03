اليوم السابع
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الأمن يكثف جهوده لضبط سيارة مجهولة تسبب فى مصرع طفل أمام قريته بالدقهلية

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:26 م
الأمن يكثف جهوده لضبط سيارة مجهولة تسبب فى مصرع طفل أمام قريته بالدقهلية أرشيفية
الدقهلية :محمد الحبشي

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لقى طفل فى العقد الثانى من عمره مصرعه نتيجة حادث تصادم دراجة ناريه موتوسيكل مع سيارة فى مركز ومدينة منية النصر.

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقى بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة امام قرية النزل بمركز منية النصر بالدقهلية.

 

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مصرع الطفل يوسف رضا عبدالعليم البدراوى 12 عاما، مقيم بقرية النزل دائرة المركز نتيجة تصادم دراجة بخارية بسيارة مجهولة أمام القرية.

 

وتكثف قوات الأمن من جهودها لمعرفة السيارة وضبط قائدها، تحرر عن ذلك محضر بالواقعة والتحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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