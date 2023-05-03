"اقتصادية قناة السويس" تعلن بدء نشاط تموين السفن خلال أيام بالسخنة وبورسعيد

كتب: مدحت عادل

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أنه من المقرر بدء نشاط تموين السفن بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانئ السخنة وبورسعيد خلال أيام، وذلك بالتعاون مع هيئة قناة السويس ووزارة البترول وشركات عالمية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطط مصر لتصبح مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، ورائدة في مجال تموين السفن بالوقود، ووضع المنطقة على خريطة نشاط تموين السفن بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وقالت المصادر، إنه من المقرر بدء النشاط في ميناء العين السخنة وبورسعيد، من أجل تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، لاستغلال حركة المرور على أهم مجرى ملاحي بالعالم.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة من شأنها وضع المنطقة على خريطة نشاط التموين بالبحر الأحمر، بالتزامن مع تنامي حركة مرور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس بنهاية العام الماضي 2022، على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة منذ فبراير 2022 وحتى الآن.

ويستحوذ المجري الملاحي لقناة السويس على 12% من حركة التجارة العالمية، كما استحوذت على 15.7% من تجارة الحبوب العالمية المنقولة بحرًا، كما جذبت 1532 سفينة لم تكن تمر في القناة من قبل في ظل أزمة كورونا.

وشهد أبريل الماضي طرح مناقصة عالمية تقدم لها 10 شركات عالمية في مجال تموين السفن، وتولى تقييم العروض لجنة تضم قطاع البترول ووزارة النقل وهيئتا قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحصلت 3 شركات عالمية على رخص نشاط تموين السفن بالوقود في موانئ مصر المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، حيث تم إسناد 4 رخص لمزاولة نشاط تموين السفن إلى 3 شركات، بواقع رخصتين لتموين السفن بالوقود في البحر المتوسط لكل من شركة "مينرفا"، وشركة "بنينسولا"، كما حصلت شركتا "مينرفا"، و"كورال انرجي" على رخصتي النشاط في منطقة البحر الأحمر.