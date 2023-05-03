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اعرف التحويلات المرورية بعد غلق محور صلاح سالم كليا 45 يوما.. (انفوجراف)

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:20 ص
اعرف التحويلات المرورية بعد غلق محور صلاح سالم كليا 45 يوما.. (انفوجراف) تحويلات مرورية
كتب محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور صلاح سالم بالإتجاه القادم من ميدان حسن الأنور اتجاه كوبرى السيدة عائشة بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة، وحتى محطة وقود التعاون لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق، على أن تكون مدة تنفيذ تلك الأعمال (45 يوم) ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 .
 
مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
القادم من ميدان حسن الأنور إستكمال السير بمحور صلاح سالم "التوسعة المستحدثة" فيميناً خلف نادى الأبطال للقوات المسلحة "الطريق المستحدث" إتجاه شارع  عين الحياة فالدوران والعودة من أسفل كوبرى متحف الحضارة إتجاه صلاح سالم وكوبرى السيدة عائشة.
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
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تحويلات مرورية

 


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تحويلات مرورية

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محور صلاح سالم



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