وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى مقتضب، استشهاد المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عامًا) وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة منذ مساء أمس.

وشنّت مقاتلات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة الليلة الماضية، فيما ردّت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية وتصدت للطائرات المغيرة بالمضادات الأرضية.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة عدد من المستوطنين أحدهم بجروح خطيرة للغاية، جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة، حيث ذكر أنه تم إطلاق 104 صواريخ وسط فشل واضح في منظومة "القبة الحديدية" الاعتراضية.