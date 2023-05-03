وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقعاً شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.



وقصفت طائرات الاحتلال موقعاً غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت به دمارا وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وتجوب طائرات الاحتلال الحربية مختلف أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.