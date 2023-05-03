إنشاء حضانة لأبناء موظفى المجمع الحكومى المميكن بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن بدء أعمال الإنشاءات لإقامة دور حضانة بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن وخلف ديوان عام المحافظة بتكلفة 10,4 مليون جنيه، تيسيرًا على العاملين بالجهاز الإدارى وتوفير كافة الخدمات للعاملين المنتقلين للمجمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالتوسع فى إنشاء دور الحضانات.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الأربعاء أن تلك المشروعات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعى لإنشاء 27 دار حضانة للأطفال ضمن برنامج الطفولة المبكرة، مؤكداً على أنه جرى الانتهاء من إنشاء 7 حضانات بمراكز المحافظة، وتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء باقى الحضانات تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ.

وكان جهاز تعمير الوادى الجديد أعلن مؤخرا، عن استكمال تنفيذ وإنشاء ( 5) حضانات بمراكز المحافظة المختلفة ( الخارجة – الداخلة – باريس ) وذلك تفعيلا للدور الرائد والمجتمعى للجهاز المركزى للتعمير فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية على مستوى الجمهورية وضمن بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق بمحافظة الوادى الجديد

وقام اللواء مهندس هشام محمد عبدالسلام رئيس جهاز تعمير المحافظة بزيارة تفقدية لمشروع إنشاء الحضانات الجارى تنفيذها على أرض محافظة الوادى الجديد للوقوف على أخر المستجدات فى برامج التنفيذ والعمل على دفع حركة وزيادة العمل والعمل على حل أى مشكلة قد تواجه تنفيذ الأعمال.

وتحتوى مبانى الحضانات على ( قاعات أنشطة وقاعة للأطفال الرضع ومكاتب إدارية للعاملين ومكتب للطيب ) وتم مراعاة وجود أماكن مخصصة لزوى الاحتياجات الخاصة وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 80%، وفى ختام الزيارة التفقدية وجه بدفع معدلات التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المعدة مع مراعاة تطبيق معاير الجودة فى التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية.