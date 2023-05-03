اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 10,4 مليون جنيه

إنشاء حضانة لأبناء موظفى المجمع الحكومى المميكن بالخارجة

الأربعاء، 03 مايو 2023 12:09 م
إنشاء حضانة لأبناء موظفى المجمع الحكومى المميكن بالخارجة أعمال إنشاء الحضانة
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن بدء أعمال الإنشاءات لإقامة دور حضانة بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن وخلف ديوان عام المحافظة بتكلفة 10,4 مليون جنيه، تيسيرًا على العاملين بالجهاز الإدارى وتوفير كافة الخدمات للعاملين المنتقلين للمجمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالتوسع فى إنشاء دور الحضانات.
 
وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الأربعاء أن تلك المشروعات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعى لإنشاء 27 دار حضانة للأطفال ضمن برنامج الطفولة المبكرة، مؤكداً على أنه جرى الانتهاء من إنشاء 7 حضانات بمراكز المحافظة، وتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء باقى الحضانات تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ.
 
وكان جهاز تعمير الوادى الجديد أعلن مؤخرا، عن استكمال تنفيذ وإنشاء ( 5) حضانات بمراكز المحافظة المختلفة ( الخارجة – الداخلة – باريس ) وذلك تفعيلا للدور الرائد والمجتمعى للجهاز المركزى للتعمير فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية على مستوى الجمهورية وضمن بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق بمحافظة الوادى الجديد.
 
وقام اللواء مهندس هشام محمد عبدالسلام رئيس جهاز تعمير المحافظة بزيارة تفقدية لمشروع إنشاء الحضانات الجارى تنفيذها على أرض محافظة الوادى الجديد للوقوف على أخر المستجدات فى برامج التنفيذ والعمل على دفع حركة وزيادة العمل والعمل على حل أى مشكلة قد تواجه تنفيذ الأعمال.
 
وتحتوى مبانى الحضانات على ( قاعات أنشطة وقاعة للأطفال الرضع ومكاتب إدارية للعاملين ومكتب للطيب ) وتم مراعاة وجود أماكن مخصصة لزوى الاحتياجات الخاصة وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 80%، وفى ختام الزيارة التفقدية وجه بدفع معدلات التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المعدة مع مراعاة تطبيق معاير الجودة فى التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية.

الوادى الجديد

المجمع الحكومى المميكن بالخارجة

انشاء حضانات نموذجية بالوادى الجديد

جهاز تعمير الوادى الجديد

مشروعات التعمير بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

تعليم الوادى الجديد: 150 صندوق معدنى لنقل أوراق امتحانات الثانوية.. صور

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:14 ص

حكايات من الواحات.. 9 دروب عتيقة تربط الخارجة بوادى النيل استخدمها القدماء كطرق تجارية حيوية.. أشهرها الطويل والغبارى وأرميا وجاجا.. وقارة التصاوير المحتوية على مخربشات إنسان ما قبل التاريخ أبرز المعالم.. صور

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:00 ص

محافظ الوادي الجديد يهنئ الفائزين بختام الأولمبياد الحدودية لحصد 14 ميدالية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:42 م

تعليم الوادى الجديد تطلق برنامجا تدريبيا على الامتحانات لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة