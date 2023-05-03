إغلاق محور صلاح سالم كليا فى الاتجاه القادم من حسن الأنور..اعرف التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة وذلك ابتداء من منتصف الليلة ولمدة 45 يوما، وذلك تزامناً مع تنفيذ الغلق الكلى لمحور صلاح سالم فى الاتجاه القادم من ميدان حسن الأنور باتجاه كوبرى السيدة عائشة بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة وحتى محطة وقود التعاون لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق وسوف تكون الأعمال ليلاً ونهاراً.



واستلزم الإغلاق إجراء تحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من ميدان حسن الأنور إستكمال السير بمحور صلاح سالم "التوسعة المستحدثة" فيميناً خلف نادى الأبطال للقوات المسلحة "الطريق المستحدث" إتجاه شارع عين الحياة فالدوران والعودة من أسفل كوبرى متحف الحضارة إتجاه صلاح سالم وكوبرى السيدة عائشة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.