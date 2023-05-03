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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بقنا

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:51 ص
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بقنا إسعاف-أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الرواتب، في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.


تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بقرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب السيارة.


وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمد صلاح ثابت، 18 عاما، سحجات وكدمات بالجسم، يوسف عبد اللاه محمود، 18 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، أحمد على حسن، 65 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، زين العابدين زين،  18 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.
 

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم انتشال السيارة من الترعة عقب الحادث.
 

 

 


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