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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الدولي بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 مايو 2023 11:44 م
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الدولي بكفر الشيخ حادث- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص باختناق لانقلاب تروسيكل أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

تلقت غرف العمليات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق الاسعاف، إشارة تفيد بانقلاب تروسيكل أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الجادث، وجرى  نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من التقرير الطبي اصابة أمل جمال عميرة، 30 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه نزيف بالمخ، وعبدالناصر البارودي،61 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وحامد إبراهيم المغازي، 40سنة، باشتباه كسر في القدم اليمنى، وأمل عبدالمحسن عميرة، 50 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى، والحالات تحت الملاحظة بمستشفى بلطيم النموذجي.

 

 


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