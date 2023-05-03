إحالة أوراق سائق للمفتى.. قتل زميله بسبب أولوية تحميل الركاب فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى، والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف، والمستشار مصطفى الحميلى، وسكرتير المحكمة ، محمود مصطفي ، بإحالة أوراق المتهم " ت.ج.ال" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل المجنى عليه " ح.م.ز".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25907 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محربك يفيد بمشاجرة بشوراع القسم مما أدى إلى وفاته المجنى عليه متأثرا بإصابته.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك ، أنه على إثر خلاف سابق بين المتهم " ت.ج.ال" سائق وبين المجنى عليه " ح.م.ز" سائق، وحاول الأهالى فضها إلا أنها تطورت وعلى أثرها قام المتهم بحيازة سلاح أبيض مطوة وتوجه نحو المجنى عليه وطعنه بالرقبة والصدر من الجهة اليمنى، مما أودت بحياته بسبب أولويه تحميل الركاب بمحل الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمتوفى هى إصابات عبارة عن طعن نافذ حيوى بالجانب الأيمن وجرح طعنى نافذ حيوي مقدمة الصدر وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالعنق والرئة ونزيف دموى غزير بالتجويف الصدرى وصدمة نزفية غير مرتجعة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها بإحالة أوراق أوراق المتهم لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم على المتهم.