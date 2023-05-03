المشدد 3 سنوات لفتاة تعاطت مخدر الهيروين بالطريق العام فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عبد العظيم عليان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعى، والمستشار ياسر حسن حسان، والمستشار أحمد أنور ابراهيم، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى ، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا للمتهمة " ن.إ.ت" وتغريمها مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنية مما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط والزمتها بالمصاريف الجنائية ،لاتهامها بتعاطي المخدرات.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 2047 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد بضبط المتهمة أثناء تعاطيها المواد المخدرة بأحد شوراع دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه حال المرور الأمنى بدائرة القسم ، أبصرت القوة الأمنية المتهمة " ن.إ.ت" 28 سنة بدون عمل ، ممسكه بلفافه بلاستيكية تحوى على مخدر الهيروين مستنشقا ما بداخلها، فى الطريق العام ، فتم ضبطها واستخلاصها من يدها، وبمواجهتها أقرت بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن اللفافة المضبوطه بحوزة المتهمة تحوى على مادة مخدر الهيروين ووزنت 3.4 جراما، وتبين من تقرير مركز السموم الإسكندرية، أن تحليل عينه البول الماخودة من المتهمة أسفرت عن إيجابية تعاطيها مادة المروفين المخدر، وأن المتهمة قد ارتكبت الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، بأن أحرزت بقصد التعاطى مواد مخدرة هيروين للتعاطى فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا، ولذلك قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التى أصدرت حكمها على المتهمة.