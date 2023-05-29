وكيل تعليم الدقهلية: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

الدقهلية :محمد الحبشي

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الاثنين، امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، واطمأن شعبان على سير العملية الامتحانية ووصول صناديق الأسئلة والأوراق الامتحانية في الموعد المحدد لها بكل لجنه بالإدارات التعليمية.

وأكد شعبان، أن الإمتحانات تسير سيرا حسنا وأن اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى بشأن الامتحان وأوضح وكيل الوزارة أن اليوم أدى 47 الف 261 طالب وطالبة (30361 صناعي و13042 تجاري و3232 زراعي و626 فندقي) فى 177 لجنة امتحانية

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الإلتزام بالوقت المحدد لأداء الامتحانات ووقت تجميع الأوراق والإلتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدى للغش بكافة سبلة، مشددا علي عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الإمتحانية

وجاء ذلك بحضور أعضاء غرفة العمليات المركزية هاني عنتر وكيل المديرية، أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى، وليد محى الدين مدير إدارة الأمن بالمديرية، عماد فكرى ، سمر ميخائيل، محمد على وهشام محمد مديري نوعيات التعليم الفني وعضو التطوير التكنولوجى حازم السيد، والنقيب السيد لطفي سلام مندوبا لمديرية امن الدقهلية، والدكتورة ولاء السعيد احمد مندوبا عن وزارة الصحة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة سير الامتحانات.