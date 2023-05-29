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تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الاختبار

الإثنين، 29 مايو 2023 09:19 ص
تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الاختبار امتحانات - ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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نشرت جروبات الغش أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية بعد بدء لجنة الامتحان، حيث تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.
 
وبدأت صباح السبت الموافق 27 / 5 / 2023 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، حيث إنه قد أدى اليوم عدد (715432) طالبا وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.
 
وكان قد صرح الدكتور محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات فى يومها الأول انتهت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.
 
كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء للامتحان، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.
 
 

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