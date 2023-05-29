وفاة طالبة دهسا تحت عجلات القطار بدمياط وإصابة أخرى

دمياط - هيثم مراد

وقع حادث بشريط السكة الحديد داخل مدينة مدينة كفر البطيخ التابعة لمحافظة دمياط، وذلك عقب دهس قطار بدمياط طالبتان أثناء قيامهما بعبور المزلقان، مما أسفر عن وفاة احداهن وتدعي " م أ'، وإصابة الأخري بإصابات خطيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد وقوع حادث بشريط السكة الحديد في مدينة كفر البطيخ، أسفر عن وقوع ضحايا، فيما قامت الأعالي بمحاولة إنقاذهن لحين وصول سيارات الإسعاف.

وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز كفر البطيخ برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابة إلي أحد المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثمان ضحية الحادث داخل مستشفي دمياط التخصصي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

وقامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة وإخطار النيابة العامة، لتولي التحقيقات، وإجراء المعاينة لموقع الحادث، إضافة إلي استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.

وحسب روايات شهود عيان أن طالبتان قاما بتجاوز شريط القطار من قبل المزلقان المتواجد أمام أحد المدارس داخل المدينة، غير انهم تفاجؤا ببلوغ القطار ليقع الحادث، مؤكدين أن المزلقان لم يكن مغلقا أثناء قيامهن بتجاوز شريط القطار.

وفي سياق متصل قامت إدارة هيئة السكك الحديد بدمياط بفتح تحقيقات موسعة حول الحادث، لمعرفة أسبابه وكشف المسؤل عنه.

ويستعد أهالي مدينة كفر البطيخ إلي تشييع جثمان ضحية الحادث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.