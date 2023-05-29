التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 25 سنة مصرعه وذلك على إثر إصطدام إحدى القطارات به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقاة عامل صدمه قطار بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن ورود أتصال تليفوني من ناظر محطة سكة حديد البلينا بأنه أثناء مرور القطار الروسي القاهرة / نجع حمادي بناحية دائرة المركز إصطدم بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وتوفـي تبين أنه يدعي محمود ر ع ع 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي البلينا المركزي وبسؤال والده المدعو راشد ع ع ي 53 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم تم تحريرمحضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.