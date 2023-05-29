اليوم السابع
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وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى شرم الشيخ الدولى

الإثنين، 29 مايو 2023 07:46 م
وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى شرم الشيخ الدولى وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى شرم الشيخ الدولى
كتب وليد عبد السلام

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى شرم الشيخ الدولي، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالمستشفى، كما تفقد قسم الغسيل الكلوي، والذي تم تطويره ومضاعفة سعته الاستيعابية، استعدادا لافتتاحه خلال أيام.

وأضاف عبدالغفار أن زيارة الوزير تضمنت تفقد قسم الرعاية المركزة المركزة، الذي يعمل بطاقته استعابية 16 سريرا، قبل مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 32 سريرا، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما تفقد قسم رعاية الأطفال بطاقة 6 أسرة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد غرف القسم الداخلي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، موجها باستمرار العمل على تقديم خدمات السياحة الصحية، ومواصلة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وحضر الجولة الدكتور أيمن رخا مدير مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من زيارة الوزير
جانب من زيارة الوزير

 

زيارة الوزير لمستشفى شرم الشيخ الدولى
زيارة الوزير لمستشفى شرم الشيخ الدولى

 

وزير الصحة فى مستشفى شرم الشيخ الدولى
وزير الصحة فى مستشفى شرم الشيخ الدولى

 


الصحة

شرم الشيخ الدولى

مستشفي شرم الشيخ

جنوب سيناء



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