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لاستيعاب الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان..

وزير التعليم العالى يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية 20%

الإثنين، 29 مايو 2023 10:31 ص
وزير التعليم العالى يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية 20% وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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‏وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 20% بدلا من 10%، وذلك بهدف استيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية على خلفية الأحداث الأخيرة الجارية في تلك الدول.
 
فيما تواصل أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قبول تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ إلكترونيا، حيث إن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه، وذلك لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى أول أكتوبر 2023، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/
 
وكانت وزارة التعليم العالى، أنه يمكن للطالب التقديم دون إحضار كل أوراقه المطلوبة، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة شهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.
 
 

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