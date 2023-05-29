هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بضغوط تراجع أسهم البنك التجاري و"فوري"

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والنساجون الشرقيون للسجاد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمصرية للاتصالات، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، ومالت تعاملات الأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 17109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3127 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 20511 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 7163 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4815 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 4159 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: القاهرة للزيوت والصابون، والمشروعات الصناعية والهندسية، وليسيكو مصر، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وبي انفستمنتس القابضة، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والعبوات الطبية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت البورصة، عن مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم المجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-رواد، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر يونيو 2023 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمصرية للاتصالات عدد 90 ألف سهم، 300 ألف سهم، 165 ألف سهم، 8.5 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 51.1 ألف سهم.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، وسبيد ميديكال، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 600 ألف سهم، 100 ألف سهم، 79.1 ألف سهم، 3.7 مليون سهم، 12249 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 50120 سهم، 288 سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 3.7 مليون سهم.

أعلنت البورصة، تنفيذ بيع عدد 41.8 ألف سهم بالشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 965 ألف جنيه، وذلك في إطار الشريحة المخصصة للعاملين.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بلغت 972.23 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 799.25 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 172.98 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 21.64%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب بلغ 57.68 مليون جنيه مقارنةً مع 135.68 مليون جنيه بنقص قدرها 78 مليون جنيه بنسبة قدرها 57.48%.

حققت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مبيعات بلغت 399.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023 مقابل 875.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 128.8 مليون جنيه مقارنةً مع 68 مليون جنيه.

كما حققت شركة المهندس للتأمين، صافي ربح قدره 155 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل صافي ربح قدره 80 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بزيادة قدرها 75 مليون جنيه بمعدل ارتفاع 94%، وأرجعت هذه الزيادة إلى زيادة الأرباح، والأقساط، وإيرادات الاستثمار بنسبة 94%، 39%، 21%، على التوالي.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 3.888 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي مقابل فائض قدره 3.612 مليون جنيه خلال الشهر المثيل من العام السابق.

فيما حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إيرادات بلغت 2.6 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 7.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة انخفاض 63.57%، وبلغ صافي الخسائر 3.4 مليون جنيه مقارنة مع 1.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 148.84%.

في سياق منفصل قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إنه تم تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة قدرها 4088 متر مربع بنشاط (تجاري-إداري) من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مبلغ وقدرها 257.9 مليون جنيه، وتم سداد مقابل التخصيص، وذلك بدلًا من الدفعة المقدمة لقطعة الأرض بمدينة القاهرة الجديدة، والتي سبق حجزها وذلك بعد خصم مبلغ 10 ملايين جنيه لعدم إمكان استكمال إجراءات الأرض والمتبقي بعد الخصم 256.4 مليون جنيه، وسددت الشركة مبلغ 1.4 مليون جنيه، ليصبح السداد بالكامل.

فيما أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إتمام صفقة الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة اس بي للاستثمار المالكة لجامعة تحت الإنشاء بمدينة القاهرة الجديدة لتكون نسبة مليكة الشركة بعد الزيادة 325%، وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة للاتفاق، واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأعلنت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، إنها تسلمت أمس الأحد، من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب الإسماعيلية صكوك التسجيل العيني لأرض الشركة ونقل مليكتها من الشركة القاسمة "شركة الإسماعيلية/مصر للدواجن" إلى الشركة المنقسمة "شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية".