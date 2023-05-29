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هام لطلاب الثانوية العامة.. شرح توضيحى لطريقة الإجابة عن الأسئلة الاختيارية والمقالية

الإثنين، 29 مايو 2023 07:20 م
هام لطلاب الثانوية العامة.. شرح توضيحى لطريقة الإجابة عن الأسئلة الاختيارية والمقالية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ارشادات وتعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة للإجابة عن الأسئلة، موضحة أن الامتحان يتكون من جزئين الأول الخاص بالبابل شيت وهى الأسئلة الموضوعية وجزء خاص بالأسئلة المقالية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للأسئلة الاختيارية يتم إجابتها فى نموذج البابل شيت عن طريق اختيار الإجابات عن طريق تظليل الدائرة التى تناظر السؤال الموجود فى ورقة الأسئلة داخل كراسة البابل شيت، موضحة أن تصميم ورقة البابل شيت تنقسم إلى أ - ب - ج - د" بالنسبة للمدارس العربى وa وb وc وd" بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.

وأشارت الوزارة إلى أنه قبل البدء فى إجابة اى سؤال يجب كتابة البيانات فى ورقتى الإجابة ثم البدء فى الإجابة سواء الاختيارية أو المقالية، وتشمل البيانات الاسم ورقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية والمدرسة ورمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة على أن يكون الكتابة بقلك جاف وبخط واضح ورقم النموذج هو أما " أ - ب - ج - د".

 

وتابعت الوزارة ، يجب كتابة وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة فى الخانات الموجودة على نموذج البابل شيت، لانه التظليل مهم أثناء التصحيح، ويتم تسجيل رقم الجلوس من الشمال إلى اليمين، مشددة على أنه يتم تظليل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة بشكل كامل ولن يعتد باى علامات أخرى داخل كراسة البابل شيت ويتم التظليل بالقلم الجاف الأزرق كما أنه يمنع استخدام قلم الكركتور لشطب الإجابة، وفى حالة ما إذا رغب الطالب فى اختيار أو تظليل دائرة أخرى يقوم بوضع علامة إكس على الدائرة التى اختارها ويقوم بتظليل دائرة أخرى الدالة على الإجابة الصحيحة وفى حالة ترك دائرتين مظللتين يتم حرمان الطالب من درجة السؤال.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للاسئلة المقالية تتكون الورقة من جزئين الأول يحمل بيانات الطالب وجزء من كراسة الإجابة مخصص للإجابة عن الأسئلة، وغير مصرح بإجابة اى سؤال من الأسئلة المقالية فى غير المكان المخصص له كما يمنع الإجابة على ظهر الورقة أو فى كراسة الأسئلة كما أن المواد  غير المضافة للمجموع لا يوجد فيها أسئلة مقالية فجميعها اسئلة اختيارية ومن ثم يتسلم الطالب ورقة بابل شيت فقط.

وأكدت أنه بالنسبة للمواد المترجمة فالتعريب مستمر ومن حق الطالب الإجابة باللغة العربية أو اللغة التى يدرس بها.

https://content.moe.gov.eg/bablsheet

 


التربية والتعليم

فيديو توضيحى لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر



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