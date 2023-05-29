التعليم تعلن فيديو التعليمات والإرشادات المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة، أعلنت الوزارة عن إتاحة الفيديو التوضيحى الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة الإجابة عن أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، للجزء الخاص بورقة اجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما يتضمن الفيديو شرحا تفصيليا عن الارشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة:

https://content.moe.gov.eg/bablsheet