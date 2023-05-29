اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: ازدحام السباق الجمهورى يصب فى مصلحة ترامب

الإثنين، 29 مايو 2023 12:01 م
نيويورك تايمز: ازدحام السباق الجمهورى يصب فى مصلحة ترامب دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن ازدحام السباق على الترشيح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 يفيد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم إعلان حاكم فلوريدا رون ديسانتس دخول السباق الجمهورى نحو البيت الأبيض رسميا الأسبوع الماضى، لكنه يبدو أبعد من أى وقت مضى عن المواجهة الفردية التى يعتقد حلفاؤها أنه يحتاجها لانتزاع الترشح من ترامب.

كما أن نائب الرئيس السابق، مايك بنس، يتعمق أكثر فى ولاية أيوا، وهو أمر حاسم فى مساعيه لمزاحمة المرشحين الجمهوريين الأوفر حظا، حتى قبل أن يعلن ترشحه. بينما يكثف حاكم نيوجيرسى السابق كريس كريستى استعداداته لحملة أخرى، مع تركيز متوقع على نيوهامبشير. ويبدى المانحون الجمهوريون وقيادة الحزب فى الكابيتول اهتماما جديدا بسيناتور كارولينا الجنوبية تيم سكوت الذى دشن حملته الأسبوع الماضى. وحتى المرشحين الذين بالكاد ما ذكرت أسمائهم يعربون فجأة عن اهتمام بسباق 2024.

وترى الصحيفة أن الأمر مسألة حسابية، فكل دخول جديد يهدد بسرقة جزء صغير من تحالف ديسانتس المحتمل، سواء بنس والمحافظين فى أيوا، أو تيم سكوت ومؤيديه من المتعلمين. وهؤلاء المرشحون الجدد لن يستطيعوا أن يأكلوا من أصوات ترامب. فقاعدة الرئيس السابق، والتى تمثل أكثر من 30% من الجمهوريين، تظل مخلصة لها بقوة.

ويقول ديف كارنى، المخطط الإستراتيجيى الجمهورى المخضرم المقيم فى نيوهامبشير، إن ترامب رجل محظوظ.، وبالنسبة لترامب فتلك مشكلة كبيرة، فأى نسبة يحصل عليها تصعب على صاحب المركز الثانى الفوز.

 ورحب مستشارو ترامب بكل سرور بكل دخول إلى السباق، كجزء من استراتيجية فرق تسد التى تحدث عنها فريقه منذ عام 2021. ويبدو أن العديد من المرشحين أكثر ارتياحا فى توجيه اللكمات إلى ديسانتس مقارنة بترامب.

 

 

 


السباق الجمهورى

رون ديسانتس

ترامب

انتخابات امريكا

الجمهوريين



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء البريطاني السابق يبحث الوضع في أوكرانيا مع ترامب

السبت، 27 مايو 2023 02:00 ص

هل يكسر الجمهورى رون ديسانتيس "نحس فلوريدا".. منافس ترامب يواجه معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 و"لعنة" مسقط رأسه.. لم يخرج من أحيائها رئيس أو سياسى بارز منذ 180 عاماً.. و"بولتيكو" تصفها بـ"مقر التقاعد"

الجمعة، 26 مايو 2023 07:00 م

منافس ترامب بالحزب الجمهورى يعده بـ"عفو رئاسى" حال فوزه بانتخابات 2024

الجمعة، 26 مايو 2023 02:45 م

بداية محرجة لمنافس ترامب فى انتخابات 2024 .. حملة ديسانتيس تتعثر بسبب خلل فى تويتر.. إيلون ماسك: إجهاد الخوادم بمقدمة الأسباب.. دونالد يعقب: بداية كارثية.. وموجة سخرية على موقع التغريدات

الجمعة، 26 مايو 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة