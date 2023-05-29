نيجيريا تعتزم إتاحة إرثها الثقافي المتنوع على العالم عبر تقنيات افتراضية

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أعرب المدير العام للمجلس الوطني للفنون والثقافة في نيجيريا أوتونبا سيجون رونسوي عن عزم بلاده عرض إرثها الثقافي والتاريخي المتنوع على العالم عبر منصة للواقع الإفتراضي.

وقال رونسوي- الذي يعد أيضا رئيس المجلس العالمي للحرف اليدوية- إن من شأن المنصة الرقمية الثقافية الذي تعمل بلاده عليه أن تجعل نيجيريا محط أنظار 150 دولة في العالم.

وتابع إنه سيتم إتاحة المعلومات الأساسية وتاريخ وتقاليد تراث السياحة الثقافية النيجيري وعرضه على مجتمع السياحة العالمي وخبراء التراث الثقافي وطلاب الدراسات الثقافية في جميع أنحاء العالم، وأن المنصة ستكون أيضًا وسيلة لرواية قصة نيجيريا من قبل النيجيريين، موضحًا كذلك أن نيجيريا ستغتنم الفرصة لإخبار العالم بما تقوم به البلاد وما يحدث، ومشاركة "تاريخنا وتراثنا الثقافي وأيقوناتنا" التي ستولد مناقشات واهتمامات إيجابية حول بلدنا.