نقص فيتامين B9 يعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم

كتبت رانيا عامر

يلعب فيتامين B دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، ويتميز بدعمه للنظام العصبي والجلد ومستويات الطاقة أيضًا لذا يمكن أن يكون نقصه أمرًا كارثيًا على الصحة، خاصة إذا استمر النقص لفترة من الوقت سيعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم، وذلك وفقًا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

وأوضح الباحثون خلال إحدى الدراسات أن مسألة نقص فيتامين B9 تحديدًا، تؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الضخم الأرومات، وهو نوع من فقر الدم كبير الكريات، مشيرين إلى أن نقص فيتامين B بمتخلف أنواعه يسبب تدهور في الحالة الصحية بشكل بالغ.

واكد الأطباء علي ان مسالة اكتشاف الاعراض مبكرا لنقص الفيتامين يساعدنا في علاج مسالة فقر الدم بطريقة اسرع ، بالإضافة الي تجنب العواقب الصحية البالغة لنقص هذا الفيتامين فيجب علينا ان نتعرف علي اعراض نقص الفيتامين .



أعراض نقص فيتامين B9 - اللسان "الأملس واللين" يدل على نقص فيتامين B9:

- جلد شاحب

- قلة الشهية

- نقص الطاقة

- التعب بسهولة

- الإسهال

-ضيق في التنفس

- الصداع

- عسر الهضم

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين B9 إلى انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وتشوه خلايا الدم الحمراء في الجسم.ونظرا لأن خلايا الدم الحمراء مكلفة بنقل الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء، فمن الممكن أن تحدث مشاكل من دون إمدادات كافية من خلايا الدم الحمراء السليمة.

وتشمل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين B9 البروكلي، وملفوف بروكسل، والهليون، والبازلاء، والحمص، والأرز البني.