نشاط رياح وأمطار وارتفاع حرارة.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 29 مايو حتى السبت المقبل 3 يونيو 2023، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وسمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

الإثنين 29 مايو :

نشاط رياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الثلاثاء 30 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة .

الأربعاء 31 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 1 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 2 يونيو والسبت 3 يونيو :

نشاط رياح مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.