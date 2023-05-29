تعليم البحر الأحمر: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجارى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية الاسبوع الجارى بعد انتهاء أعمال المراجعة وحصر الدرجات، ثم اعتمادها من قبل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية، وتم التأكيد علي الدقه والشفافية خلال أعمال التصحيح، مؤكدا أن النتيجة خلال العام الجارى ستكون أفضل من العام الماضى، موضحا أنه جارى أعمال المراجعة وحصر الدرجات.

كان تفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر العمل بلجنة النظام والمراقبة والتصحيح للشهادة الإعدادية، للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، ومدي توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد وكيل الوزارة علي مراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.