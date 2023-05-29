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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.. بالاسم ورقم الجلوس

الإثنين، 29 مايو 2023 12:56 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.. بالاسم ورقم الجلوس محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بعد اعتمادها من محافظ أسوان، وبلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 % ، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين ، وكذا 61 % للإعدادية المهنية.
 
وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له ، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى ، وأيضاً عدم وجود أى حالات غش جماعى ، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة ، وهو الذى يؤكد على النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.
 
ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأدا ء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 334 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 728 طالب وطالبة ، فيما سيقوم بأداء إمتحانات الدور الثانى 6 ألاف و 606 طالب وطالبة.
 
 

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