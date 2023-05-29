تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي2022-2023، اليوم الاثنين، على أن يتم البدء فى تجميع الدرجات والتقدير والرصد ليتنهي ذلك باعتمادها من محافظ الدقهلية تمهيدًا لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية رسميًا نهاية الأسبوع الحالي

وأشار شعبان إلى أن أعمال التصحيح سوف تنتهي خلال يومين داخل كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان وتقرر تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الاربعاء او الخميس.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، إلي أنه من المقرر إتاحة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فور اعتمادها خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 بمحافظة الدقهلية، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية على الفيس بوك او موقع مديرية التربية والتعليم على أن يتم إتاحتها بالمدارس فور الاعتماد وطبعها وتسليمها لكل مدرسة.

كانت مديرية التربية والتعليم قد كلفت 2300 معلم بأعمال التصحيح، اوراق امتحانات الفصل الدراسي الثانى ، واطمأن وكيل الوزارة على انتظام العمل فى حجرات التصحيح، وأكد على أن العمل يتم بشكل جيد ومنضبط.

وشدد وكيل الوزارة على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وقراءة الورقة جيدا، وأوصى بتفقيط الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال ومراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

وشدد شعبان على الدقة في أعمال رصد الدرجات، وسرية العمل، حيث بدأ التصحيح بدء الاثنين الموافق 15 مايو بتصحيح اللغه العربية والجبر والإحصاء.

الجدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية عام هذا العام 123 ألفا و812 طالبا وطالبة مقسمين على 17 إدارة تعليمية.