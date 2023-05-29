مياه الفيوم تستقبل وفد المراجعة البينية لاعتماد الأيزو للمعمل المركزي

الفيوم رباب الجالي

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب الفيوم وفد المراجعة البينية من مجلس الاعتماد الوطنى (ايجاك) على مدار ثلاثة ايام متتالية لاستمرار اعتماد شهادة الأيزو للمعمل المركزى لمياه الشرب ومعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة.

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، الاهتمام بالتطوير المستمر لنظام العمل واستحداث اجهزه جديدة لتواكب التطورات الحديثة فى مجال إنتاج مياه الشرب لضمان حصول المواطنين على مياه شرب نظيفة وآمنة بجوده عاليه مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وإدخال أجهزة جديدة للإعتماد بالمعمل المركزى وتوسعة لمجال الإعتماد بمعمل المعايرة لجهازى قياس الأس الهيدروجينى والتوصيلية بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين لإجراء المعايرات لأجهزة معامل الشركة المياه والصرف وإجراء التحاليل والمعايرات للجهات الخارجية فى مجال الإعتماد بشهادة الأيزو.

وقالت الشركة في بيان لها، إن فريق التقييم أشاد بمجهود العاملين بالمعامل والحرص على التطوير المستمر لنظام العمل.