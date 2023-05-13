انقطاع المياه بالفيوم 10 ساعات غدا لإجراء صيانة بمحطة مياه العزب الجديدة

الفيوم رباب الجالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان لها اليوم السبت، أنه نظراً لأعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر 1000 مم داخل محطة مياه العزب الجديدة، لذا تقرر قطع المياه لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين.

والمناطق المتأثرة هى مدينة الفيوم بالكامل ومركز الفيوم وقرى “ هوارة المقطع - هوارة عدلان - دمشقين- اللاهون - مدينة الفيوم الجديدة - دمو - سجن دمو - مساكن دمو - منشاة دمو - وحدات الجيش بدمو - العزب - مجزر العزب - الأعلام - سيلا - العامرية - البسيونية - كفور النيل - الزملوطى -سنوفر".

وفى مركز إطسا "مدينة اطسا - قلهانة - دفنو - منية الحيط - مطول - قلمشاه - الغابه - بحر أبو المير - الونايسه - المختلطه - منشية ظافر - أبو جندير".

وفى مركز ابشواى تنقطع المياه بقرى "العجميين - طبهار - النصاريه وتوابعهم."

وفى مركز سنورس تنقطع المياه بقرى " مطرطارس - الكعابى - جرفس - أبو عيطه وتوابعهم".

وفى مركز يوسف الصديق تنقطع المياه بقرى " النزله - الحامولى - الشواشنة وتوابعهم".

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.