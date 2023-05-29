اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 07:29 م
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مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. صور

الإثنين، 29 مايو 2023 07:00 م
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. صور مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية
سوهاج – عمرو خلف

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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الإثنين، اجتماع ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونادر مكرم وأحمد القوسي المسئوليين الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك ، ومسئولى الشركة وذلك لاستعراض مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى يستهدف استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الأداء.

وأشارت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تطبيق برنامج ماكسيمو والذى تم استخدامه لإدارة الاصول، بالإضافة الى تناول دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجال ترشيد الطاقة وتقليل المياه الغير محاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الأيزو 17025.
 
جدير بالذكر أنه عقب الاجتماع تفقد وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مقر الخط الساخن 125 ومركز خدمة عملاء سوهاج ومقر تطبيق برنامج ماكسيمو ومشروع صرف صحى الشوكا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه والحاصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM ومشروع صرف صحى السلامون الممول بقيمة 50 مليون جنيه، والحاصل أيضاً على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.
 
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (1)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (1)

 

مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (2)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (2)

 

مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (3)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (3)

 

مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (4)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (4)

 

مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (5)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (5)

 

مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (6)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (6)

 

مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (7)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (7)

 

مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (8)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (8)

 

مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (9)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (9)

 


سوهاج

مياه سوهاج

مياه الشرب

الشوكا

الصرف الصحى



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