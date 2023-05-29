مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. صور

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اليوم الإثنين، اجتماع ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونادر مكرم وأحمد القوسي المسئوليين الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك ، ومسئولى الشركة وذلك لاستعراض مخرجات برنامج الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى يستهدف استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى ورفع كفاءة الأداء.
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (1)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (2)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (3)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (4)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (5)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (6)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (7)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (8)
مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية (9)
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