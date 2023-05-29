مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. صور

وأشارت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تطبيق برنامج ماكسيمو والذى تم استخدامه لإدارة الاصول، بالإضافة الى تناول دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجال ترشيد الطاقة وتقليل المياه الغير محاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الأيزو 17025.

جدير بالذكر أنه عقب الاجتماع تفقد وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مقر الخط الساخن 125 ومركز خدمة عملاء سوهاج ومقر تطبيق برنامج ماكسيمو ومشروع صرف صحى الشوكا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه والحاصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM ومشروع صرف صحى السلامون الممول بقيمة 50 مليون جنيه، والحاصل أيضاً على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.