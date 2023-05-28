وزير التعليم يتفقد امتحانات الدبلومات بالمدرسة الثانوية الصناعية بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال امتحانات نهاية العام لشهادة الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، وذلك خلال جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم، يرافقهم وفد الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن الوزير والمحافظ على سير الامتحانات داخل اللجان ومستوى الاختبارات وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما تفقدوا قسم تصنيع ألواح وصيانة شبكات الطاقة الشمسية بالمدرسة، والذي يُعد أحدث أقسام المدرسة التي تم إنشائها؛ لتدريب وتأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل في إطار خطة تطوير التعليم الفني وتعزيز مهارات طلابه وخريجيه.