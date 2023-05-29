مطار العلمين يستقبل أولى رحلات طائرات الشارتر مع بدء موسم الصيف.. صور

استقبل مطار العلمين الدولى اليوم الاثنين بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أولى رحلات طائرات الشارتر السياحية، والقادمة من كازاخستان مع بدء حركة السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح، مع بدء موسم الصيف السياحى.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه كل من لواء طيار محمد كمال رئيس قطاع العمليات نائبا عن لواء طيار أحمد عبد الحميد منصور رئيس مجلس الإدارة، واللواء عبدالوهاب على عبدالوهاب مستشار وزير الطيران، لواء جوى ايهاب على الجنتيرى مدير المطار، ولواء طيار وفيق غنيم نائب مدير المطار، وعدد من قيادات مطار العلمين الدولى والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أولى طائرات الشارتر برش المياه كتقليد استقبال أولى الطائرات والترحيب بالسائحين مع تقديم الورود والشيكولاتة.

كما قامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح بإهداء البروشورات الدعائية والخرائط باللغات الأجنبية المختلفة وكروت البوستال التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية وكذلك الهدايا التذكارية من أوراق البردى والورود والتمور وهدايا الأطفال، كما قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغانى الفلكورية واستعراض التنورة وكذلك أغان باللغة الإيطالية ترحيبا بزوار المحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون سواء من وزارة الطيران ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وكافة جهود التنظيم وحسن الاستقبال للسياحة الوافدة من مطار العلمين الدولى وإدارة السياحة بالمحافظة.

يذكر أن موسم الصيف السياحى بدأ مبكرا مع تدفق حركة السياحة الاجنبية على مطروح للموسم السياحى لعام 2023، مع استقبال أول طائرتين من إيطاليا يوم 23 مايو، واستمرار استئناف، وتوالى رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف، وأهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح، وتحقيق الرواج السياحى بالمحافظة ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.