اليوم السابع
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وزير الطيران: مطار العلمين جاهز لاستقبال رحلات الخطوط الجوية مارس المقبل

الإثنين، 02 يناير 2023 03:48 م
وزير الطيران: مطار العلمين جاهز لاستقبال رحلات الخطوط الجوية مارس المقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني
كتب ـ محمود عبد الغني

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قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إنه اعتبارا من مارس المقبل سيكون مطار العلمين جاهز لاستقبال جميع رحلات الخطوط الجوية المنتظمة، وسط تجهيزات على كافة المستويات.
 
وأوضح وزير الطيران المدني، خلال لقائه مع محرري وزارة الطيران، أن أعمال التطوير مستمرة في مختلف المطارات المصرية، مشيرا إلى أن مطار برج العرب كان مخطط افتتاح أعمال التطوير به بمبنى الركاب 2 في شهر مارس المقبل، ولكن ما زالت الأعمال مستمرة ومتوقع أن يتم افتتاحه يوليو القادم.
 
وأضاف وزير الطيران، أن مطار برنيس جاهز أيضا لتشغيل شركات الطيران، في الوقت الذي تم افتتاح مطار سفنكس الدولي أمام الرحلات الدولية والداخلية أيضا خلال الشهرين الماضيين.
 
 

وزارة الطيران

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