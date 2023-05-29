مصرع عاملين في حادث انهيار بيارة صرف صحي بالشرقية

لقى عاملين مصرعهما، مساء اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث انهيار بيارة صرف صحي في قرية الحبش ب مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الإبراهيمية والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول كل من: إسلام م ع، 37 سنة، ووليد م، 23 سنة، مقيمان بقرية الحبش بمركز الإبراهيمية، جثتين هامدتين.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشابين التي أودت بحياتهما إثر وقوع حادث انهيار بيارة صرف صحي أثناء عملهما في مشروع صرف صحي بالقرية، وتم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.