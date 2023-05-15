التصريح بدفن طفلة توفيت إثر انفجار شعلة بوتاجاز فى قرية الحبش بالشرقية

صرحت نيابة الإبراهيمية العامة بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها، أمس إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل الأسرة بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل بقرية الحبش التابعة لمركز افبراهيمية، ما أدى إلى انهيار جدران المنزل ومصرع "رشا م ر" 15 عاما وإصابة كل من نفيسة أ" 72 عاما و" شوقية ال م" 65 عاما و" محمد خ ال" 75 عاما بحروق متعددة بأنحاء الجسم وتم تحويل المصابة الثانية إلى مستشفى ههيا للحروق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي بالابرتهيمية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.