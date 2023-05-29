محافظ قنا يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق المرحلة الثانية من حياة كريمة

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة، الاستعدادات النهائية لإنطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والتى من المقرر تنفيذها فى مركزى قنا ونجع حمادى، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ورؤساء مراكز ومدن قنا، ونجع حمادى ودشنا وقوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي والتصميمات، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها فى مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات، وسيتم العمل بشكل مباشر على 13 محور هم الصحة والتعليم وسكن كريم والزراعة ومجمعات خدمية والري والشباب والرياضة، والبنية التحتية التى تشمل مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز.

وأكد الداودى، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال توفير عدد كبير من قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وجارى توفير قطع الأراضي المتبقية، مشيرًا إلي أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها البشرية، والتى نالت العديد من الإشادات الدولية، لذلك تم وضعها على المنصة الرسمية للمنظمة، نظرا لحجمها وتأثيرها فى تحقيق استراتيجية 2030.