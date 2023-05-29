محافظ قنا يناقش وضع حلول لمشكلة الصرف بمصانع السكر

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتبع لمنع وصول الصرف الصناعى الخاص بمصانع السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص إلى المجري المائى لنهر النيل، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعمل المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى لهذه المصانع بشبكات الصرف الصحى الرئيسية التابعة للشركة، بالإضافة الى تطوير محطات معالجة الصرف الصناعي بمصانع السكر والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتا أن محافظة قنا تسعى دائما لحماية نهر النيل من أي تلوث، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو منع الصرف الصناعى على طول مجرى نهر النيل.

وناقش الداودى، سرعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح مصنع الورق بنظام البيع أو حق الانتفاع لإقامة محطة معالجة صرف صناعى بنظام برك الأكسدة على مساحة 137 فدانًا، وغابة شجرية على مساحة 957 فدانًا بالظهير الصحراوي لقرية العليقات، لاستغلالها في تصريف مياه محطة الصرف، لافتا إن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت، لاسيما أنه يعد مشروعا قوميا يهدف إلى تحسين البيئة، والحفاظ على مياه النيل من التلوث.