محافظ القليوبية يقرر تخفيض تعريفة ركوب خط "العبور- السلام" إلى 6 جنيهات

القليوبية إبراهيم سالم

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، تخفيض قيمة تعريفة خط العبور / السلام، إلى 6 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وذلك في استجابة سريعة بعد التنسيق الذى تم مع محافظة القاهرة.

وأكد المحافظ، في بيان له، على استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي 3212461، ورقم الواتس أب 01119992624، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528، وموقع المنظومة على الإنترنت www.shakwa.eg ، وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.