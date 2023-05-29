محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يترأسان اجتماعاً بمشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اجتماعاً بمقر مشروع الـ30 مليون بيضة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، لتذليل العقبات على أرض الواقع وبحث سُبل التعاون لزيادة الإنتاجية والاستغلال الأمثل بزراعة المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع، وذلك بحضور نُخبه من أساتذة جامعة بنها بكليتي الزراعة والطب البيطري، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن الاجتماع جاء لتذليل العقبات وحل المُشكلات لزيادة الانتاجية وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، ويأتي هذا الاجتماع في ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج وانخفاض أسعار البيض، حيث تم مناقشة استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها، تسهُم في تمويل المشروع والاكتفاء الذاتي من تصنيع الأعلاف داخل المشروع.

واستمع المحافظ ورئيس الجامعة، إلى أراء الحضور في كيفية رفع مستوى انتاج المشروع والوصول للاكتفاء الذاتي منه، بالإضافة إلى أنواع الزراعات التي يمكن زراعتها في المساحات ومتخللات الأراضي بالمشروع والتي ستُساهم بشكل كبير في الاكتفاء الذاتي للمشروع، وتحصيل عائد من تلك الزراعات المُثمرة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ القليوبية، بضرورة البدء بزراعة المساحات المتواجدة داخل المشروع بمحاصيل مُثمرة تعود بالنفع ورفع مستوى المشروع من خلال العائد من تلك الزراعات، وتجدر الإشارة إلى أن المساحات والمتخللات من الأراضي الموجودة بالمشروع تصل مساحتها إلى 20 فدان، كذلك العمل على رفع كفاءة مصنع العلف للمساهمة في خفض تكاليف الانتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية، مع ضرورة المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب في تربية الدواجن لتعظيم الاستفادة من المشروع.

وأوضح، أن هذا المشروع هو مشروع حيوي وداعم لمواطني المحافظة عن طريق تقديم بيض المائدة بأسعار مخفضة عن السوق المحلي داعماً من المحافظة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، كما يُساهم المشروع في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

فيما أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بأنه سيتم الإشراف على المشروع بالكامل من قبل أساتذة جامعة بنها وعمل دراسة جدوى تفصيلية بآليات المرحلة القادمة مع توفير كافة الدعم والاستشارات اللازمة للنهوض بالمشروع وزيادة إنتاجيته.

وفي ختام الاجتماع وجه محافظ القليوبية، الشكر لجميع الحاضرين، منوهاً إلى ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد الأفكار والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح واستمرار هذا المشروع الحيوي الذي يخدم مواطني القليوبية، والذي كان له أثر وعامل كبير لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار في هذا المنتج الاستراتيجي، والذي يطرح البيض بأنواعه المختلفة أمام المواطنين سواء بمنافذ البيع بالمشروع نفسه أو المنافذ المختلفة بالمحافظة، أو من خلال تجار الجملة بالمحافظة حيث يُعد المشروع مشروع قومي تسعى المحافظة لاستمرار تنميته واستغلال المساحات الكبيرة غير المُستغلة به ليكون مشروعات متكاملا.ً