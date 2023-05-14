محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة.. صور

القليوبية ــ إبراهيم سالم

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به وجودة الإنتاج، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج، بحضور الدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية، وعبد الناصر عطا المدير المالى للمشروع، ومجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة.

وتفقدَّ المحافظ، عنابر التربية للدجاج وعنابر الانتاج للبيع للسوق المحلى، واستمع إلى شرح تفصيلى من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة، موجهاً بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاماً من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطنى القليوبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن.

وفى السياق ذاته، أشار محافظ القليوبية ، إلى ضرورة البدء فى استغلال المساحات والمتخللات من الأراضى لإقامة مشروعات زراعية عليها واختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها، كزراعة النخيل والصوب الزراعية، لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.

وأوضح "الهجان"، أن هذا المشروع تبلُغ الطاقة الإنتاجية له حوالى 30 مليون بيضة فى العام الواحد والإنتاج اليومى يصل إلى 33 ألف بيضة يومياً، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنوياً، كما يشمل (2 عنبر تربية + 6 عنابر إنتاج)، وتبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يُساهم فى بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.