محافظ القليوبية السابق: الفراعنة كانوا أكثر المواطنين حفاظا على البيئة

كتب ـ محمد الأحمدى

قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، إن الفراعنة كانوا أكثر الناس حفاظا على البيئة ، مؤكدا أنه أثناء فترة توليه محافظ كان يجعل المواطنين يراقبون بعضهم البعض فى الحفاظ على البيئة، حيث تم توفير أكياس بلاستيكية للمواطنين لتجميع القمامة بها ونجحت التجربة بعد شهر من التنفيذ.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر دور القادة الدينيين فى الحفاظ على البيئة الذى تنظمه المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، أنه زار مدينة النمسا واكتشف أن الطاقة الكهربائية بها من النفايات، مؤكدا أن القمامة قيمة مهدرة.

وتابع أنه خلال زيارته أيضا، اكتشف أن هناك وزيرا للحياة وليس بالبيئة ومختص بكل ما يتعلق بحياة الإنسان وطلب منه التجربة ليتم تنفيذها فى مصر.