محافظ الدقهلية: تعظيم الاستفادة من قروض شباب الخريجين بإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة تعظيم الاستفادة من قروض مشروعات شباب الخريجين، بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لأبناء الدقهلية، لتوفير حياة كريمة لهم وذلك من خلال تطبيق افكار ومقترحات جديدة لتوسيع قاعدة الاستفادة لدى الشباب وراغبى العمل الحر، مشيرا أن ذلك لن يحدث الا بتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية وفى مقدمتها الوحدات المحلية مع ادارة الجهاز بديوان عام المحافظة ومع جميع الجهات المانحة لقروض اقامة المشروعات بنطاق الدقهلية ومنها جهاز مشروعك وجهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية والصندوق الاجتماعى والأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعى.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية، لاجتماع مجلس ادارة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ووفاء عثمان مدير عام الجهاز، ومسئولى قطاعات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتربية والتعليم، والشباب والرياضة مديرى الشئون المالية والادارية والحسابات والشئون القانونية والتفتيش والمتابعة وبناء وتنمية القرية، وبرنامج مشروعك، وقد تناول الاجتماع استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الجهاز خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالى ما تم صرفه من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين خلال الفترة الماضية وحتى الان بلغت 114.6 مليون جنيه استفاد منها 13006 شباب وفتيات ( 6192 ذكور - 6814 إناث) على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية لمديرة عام الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الحاصلة على القروض ومدى جديتها وضرورة انتظام اصحابها فى السداد حرصا على توفير التمويل لمشروعات أخرى.

كما وجه المحافظ لضرورة التنسيق بين كافة الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة فيما بينها للاستفادة منها فى عمليات منح القروض للمتقدمين عليها.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

كما اكد المحافظ على ضرورة نشر الوعى بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كافة الوسائل بما يساهم فى الإقبال على القروض.