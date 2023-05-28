محافظ الدقهلية يجرى جولة مفاجئة لتفقد العمل بمصنع تدوير المخلفات بسندوب..صور

الدقهليه شريف الديب

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بمصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، وقال مختار إن مصنع سندوب تم إنشاؤه على مساحة 16 فدانا بطاقة استيعابية 1200 طن يومي بتكلفة إجمالية بلغت 233 مليون جنية بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح مختار أنه سبق إنشاء مصنع سندوب، نقل تراكمات تاريخية من موقع التنفيذ بلغ حجمها مليون طن من تراكمات القمامة استمرت لأكثر من ثلاثين عاما.

واستمع محافظ الدقهلية، إلى شرح تفصيلي عن العمليات، التي تتم داخل المصنع من رئيس مجلس إدارة شركة إيكارو بداية من منطقة الاستقبال والمناولة ووحدات فصل المادة العضوية ووحدات الفصل بالهواء وسير الفرز ومنطقة المعالجة البيولوجية وانتهاء بمنطقة نخل السماد العضوي.

وأوضح مختار، أن انشاء مصانع تدوير جديدة وإعادة تأهيل المصانع القائمة بنطاق المحافظة، يأتي في اطار دعم وزارة التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية، في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بما يحافظ علي البيئة والصحة العامة ويضمن التخلص السليم والأمن من المخلفات.

جدير بالذكر أن المحافظة استهدفت من خلال خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات تعظيم الاستفادة بما هو موجود باعادة تاهيل ورفع القدرة التصميمية لمصانع تدوير المخلفات بمراكز ومدن المحافظة في كل من أجا والسنبلاوين وبلقاس الي جانب انشاء مصانع جديدة منها مصنع سندوب وكذا مصنع المنزلة وجاري التنسيق لانشاء مصانع لخدمة المنطقة الجنوبية هذا بالاضافة لانشاء المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدان بناحية قلابشو لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بدائرة المحافظة والتخلص الامن منها في خلايا مجهزة ومعزولة عن مفردات النظام البيئي لتكتمل بذلك منظومة المعالجة والتدوير وحتي يشعر المواطن بالجدوي من تطوير منظومة المخلفات البلدية.

وثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظة عملا علي ارضاء المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، ود.هشام الشريف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايكاروا ووفد الشركة.