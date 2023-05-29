مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 21 درجة ماجستير و11 دكتوراه

و استهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه خالص التهنئة للدكتور محمد عبده عماشة، بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدا لكلية التربية النوعية لمدة ثلاث سنوات، خلفاً للأستاذ الدكتور أسامة زيدان، الذى وجه له المجلس الشكر على الفترة التى قضاها عميدا للكلية.

ثم اتخذ المجلس عدة قرارات ومنها الموافقة على صرف قيمة جوائز الجامعة للنشر العلمى المتميز للفائزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة، عن البحوث المنشورة في مجلات مرموقة مصنفة دولياً ولها ترتيب ربعى Q خلال العام 2021 بإجمالى عدد 310 بحث .

موافقة مجلس الجامعة بتخصيص مساحة 2500متر داخل حرم الجامعة كمشروع لمركز الاختبارات الالكترونية "المرحلة الثانية"، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الجامعة وتيسيراً على الطلاب لتتسع قدرة المركز لاستيعاب وخدمة 3000 طالب فى كل فترة امتحانية

موافقة مجلس الجامعة على إدراج مشروع لإقامة مبنى لكلية الزراعة يتضمن المقر الإدارى و المعامل.

تخصيص مقر لمركز أبحاث الفضاء بداخل مبنى الإدارة العامة (ج).

تخصيص خمسة غرف بمبنى الإدارة العامة (ج) لمركز البحوث الزراعية المتقدمة الذى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة على أعلى مستوى علمى.

تخصيص مقر إدارى لمركز الحساب العلمى للجامعة بمبنى الإدارة العامة (ج).

منح اللقب العلمي لعدد 2 أستاذ، منح اللقب العلمي لعدد 11 بوظيفة أستاذ مساعد، منح عدد 11 درجة دكتوراه، منح عدد 21 درجة ماجستير، تعين عدد 2 بوظيفة مدرس، تعين عدد 3 معيد عن طريق الإعلان، تعيين عدد 13 معيد عن طريق التكليف.