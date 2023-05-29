للحفاظ على صحة الأمعاء.. تعرف على أفضل 5 أطعمة سهلة الهضم

كتب – حسام الشقويرى

في السنوات الأخيرة، اكتسب استهلاك الوجبات السريعة أو الأطعمة الجاهزة للأكل شعبية، وتعد الحموضة والانتفاخ والإمساك والغثيان من المشكلات الشائعة التي يواجهها الأشخاص في الوقت الحاضر، بسبب هذه الأطعمة و على الرغم من أن العديد من المكملات الغذائية في السوق يمكن أن تساعدك في التغلب على هذه المشاكل، إلا أن بعض الأطعمة تساعد في تحسين عملية الهضم، وفقا لما نشره موقع helpguide

وكثيرًا ما يقلق الأشخاص المصابون بعسر الهضم أو مرض التهاب الأمعاء (IBD) أو مشكلات صحية أخرى بشأن ما يجب عليهم تناوله. ويمكن أن يؤدي إلى نظام غذائي يتكون أساسًا من الكربوهيدرات البسيطة والمشروبات الغنية بالكافيين، وهو أمر غير صحي لمن يحتاج إلى مغذيات إضافية، وعلى سبيل المثال ، تتضمن بعض علامات عسر الهضم الانتفاخ والإمساك والإسهال وحرقة المعدة والغثيان والقيء.

وأفضل أطعمة سهلة الهضم تشمل الموز والبطاطا الحلوة والأرز الأبيض والبابايا واللبن والبطيخ والكفير والدجاج والكومبوتشا والبيض. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد البروبيوتيك (الزبادي ، الكفير ، الكمبوتشا ، التمبيه) على الهضم ودعم صحة الأمعاء. علاوة على ذلك ، يعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة لسهولة الهضم. يمكنك صنع العديد من الوجبات الخفيفة أو الحلويات أو العصائر معها. ويمكن بسهولة تضمينها في النظام الغذائي للفرد.

1 - موز

إذا كنت تعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي ، فتناول موزة يوميًا للوقاية من عسر الهضم. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الموز فعالًا في علاج مشاكل المعدة لأنه يساعد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال.

أظهرت الدراسات أنها تحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليت والبوتاسيوم ، مما يساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي.

2 - البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالألياف القابلة للذوبان ، وهي أسهل في الهضم من الألياف غير القابلة للذوبان. لذلك ، فهو يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام لأنه يعمل كمواد حيوية مما يعني غذاء البروبيوتيك.

بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد بكتيريا الأمعاء على التكاثر. علاوة على ذلك ، تحتوي البطاطا الحلوة على البوتاسيوم ، وهو إلكتروليت طبيعي يساعد على صحة الجهاز الهضمي.

3 - أرز أبيض

الأرز مصدر ممتاز للطاقة. ومع ذلك ، ليست كل الحبوب سهلة الهضم. يمكن أن يساهم الأرز الغني بالألياف ، مثل الأرز البني، في مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ والغازات.

تشير الدراسات إلى أن الأرز الأبيض قد يكون خيارًا أفضل عند البحث عن الحبوب السهلة في الجهاز الهضمي من الأرز البني أو الأسود أو الأحمر.

4 - الزبادي

إنه مصدر ممتاز للبروبيوتيك الذي يحتوي على بكتيريا مفيدة يمكنها تحسين صحتك. يُصنع الزبادي عن طريق تخمير الحليب بالكائنات الحية الدقيقة ، وبصورة أساسية بكتيريا حمض اللاكتيك والبكتيريا المشقوقة.

الزبادي مليء بالبكتيريا الحية المفيدة لجهازك الهضمي. يساعد على استعادة الفلورا في الأمعاء. أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك الكائنات الحية المجهرية له فوائد متعددة في تعديل الاستجابات المناعية وعمليات التمثيل الغذائي البشري.

5 - بطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة وفيرة من مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين أ وفيتامين ج وكذلك البوتاسيوم. إنه مفيد للأشخاص الذين يحتاجون إلى أطعمة غنية بالعناصر الغذائية وسهلة الهضم.