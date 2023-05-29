كيف يساعد الثوم على خفض مستويات الكولسترول في الجسم؟

كتب – حسام الشقويرى

يمتلك الثوم خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. ويعد الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية أمرًا بالغ الأهمية لصحة القلب ويمكن أن يساعدك الثوم في ذلك ، ومن المعروف أن الثوم مفيد في خفض الكوليسترول ومنع تخثر الدم، بالإضافة إلى ذلك ، يحسن الثوم المناعة ويخفض ضغط الدم ويريح الأوعية الدموية للسماح بتدفق الدم بشكل سلس، وتساهم جميع الفوائد الصحية للثوم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتؤدي اضطرابات القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، إلى وفيات أكثر من أي مرض آخر. أيضًا ، يُعد ارتفاع ضغط الدم ، المعروف غالبًا باسم ارتفاع ضغط الدم ، أحد عوامل الخطر المهمة للعديد من الاضطرابات.

ووجدت العديد من الدراسات أن استهلاك الثوم يساعد في خفض مستويات الكوليسترول. وأظهرت التجارب البشرية أن مكملات الثوم تخفض ضغط الدم بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، يجب أن تكون جرعات المكملات عالية نسبيًا لتحقيق النتائج المرجوة. والكمية المطلوبة كل يوم حوالي أربعة فصوص من الثوم.

ويمكن أن يقلل الثوم من الكوليسترول الكلي والضار. ووفقًا للدراسات ، يبدو أن مكملات الثوم تخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بنسبة 10-15٪ في أولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول . بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الأبحاث أن الثوم يميل إلى تقليل الكوليسترول السيئ مع زيادة الكوليسترول الجيد.

ويساعد الثوم في منع تكون جلطات الدم. ويعد عنصر ممتاز يجب تضمينه في وجباتك لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية. بصرف النظر عن خفض الكوليسترول ، فإنه يعزز أيضًا مناعتك ، ويحتوي على مضادات الأكسدة ، ويحسن نوعية حياتك بشكل عام.

وثبت أن حبوب الثوم تعزز أداء الجهاز المناعي. على سبيل المثال ، أشارت الأبحاث التي استمرت 12 أسبوعًا إلى أن تناول مكمل الثوم يوميًا يقلل من حدوث نزلات البرد بنسبة 63٪ مقارنةً بالعلاج الوهمي. كما خفضت المكملات متوسط ​​مدة أعراض البرد إلى النصف.

واكتشفت دراسة أخرى أن تناول جرعة عالية من مستخلص الثوم المسن قلل من الأيام التي تقضيها الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا بنسبة 61٪. وبالتالي ، فإن إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا إذا كنت تصاب بنزلات البرد بشكل متكرر.